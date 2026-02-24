Yeni Şafak
Skandal görüntü! Kayda alıp bir de servis ettiler: Liselilerin paylaşımına sosyal medyadan tepki yağıyor

13:0024/02/2026, Tuesday
G: 24/02/2026, Tuesday
IHA
Bolu’da, lise öğrencisi kızlar arasında yaşanan akran zorbalığı cep telefonu kamerasına yansıdı. Şiddet uygulayan öğrencinin, o anları kendi sosyal medya hesabından ‘gülücük’ emojisi ekleyerek paylaşması görenleri dehşete düşürdü.

Bolu’da sosyal medya hesapları üzerinden lise çağındaki kız öğrencilerin akran zorbalığı paylaşımları sosyal medyada görenleri şaşkına çevirdi.


Bir kız grubu okul çıkışlarında darp ettiği kişileri kayda aldı.


Kayda aldıkları görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarından ‘gülücük’ emojisi ile paylaşan çocukların o görüntüleri, sosyal medyada yayıldı. Görenleri dehşete düşüren görüntüler yüzlerce yorum aldı.

#Lise
#Bolu
#şiddet
#akran zorbalığı
