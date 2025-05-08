Tam yaz geliyor derken: Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren düşüyor yağışlı hava bekleniyor

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren düşecek. Yurt genelinde yağışlı bir hava etkisini göstermeye başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre, sıcaklıklar düşecek ilkbaharı hissetmeye başladığımız şu günler yerini serin ve yağışlı günlere bırakacak.
İstanbul dahil yurt genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Yayımlanan 7 günlük rapora göre Cumartesi günü başlayacak kuvvetli yağışların, pazar günü yurt genelinde etkili olması bekleniyor.
Yağışların salı ve çarşamba günü Akdeniz, Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu ve yurdun doğusunda devam etmesi bekleniyor.
8 Mayıs Perşembe
9 Mayıs Cuma
10 Mayıs Cumartesi
11 Mayıs Pazar
12 Mayıs Pazartesi