Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu yaşanıyor

15:13 31/05/2026, Pazar
Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine gidenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.


Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi'nde yoğunluk meydana geldi.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor.

Ekipler, İstanbul yönüne seyahat edecek sürücüleri Muratlı güzergahını kullanarak TEM Otoyolu’na bağlanabilecekleri konusunda bilgilendiriyor.

Çorlu ve Çerkezköy yönüne gidecek sürücülere sahil yolu yerine Köseilyas Mahallesi güzergahını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunuluyor.

Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

