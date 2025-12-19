Yeni Şafak
Trabzon'da otomobilin şarampole devrildiği kazada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı

Trabzon'da otomobilin şarampole devrildiği kazada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı

21:4319/12/2025, Cuma
AA
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü öldü, araçtaki üç kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde istikametinde Mehmet Selim Bayram'ın kullandığı 61 DU 711 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, araçtaki Sevim Bayram, Hanife ve 6 yaşındaki Eymen Maden ise yaralandı.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.



#Trabzon
#Trafik kazası
#Şarampol
