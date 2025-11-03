Yeni Şafak
Türk askeri Gazze'ye gitmeli

Türk askeri Gazze'ye gitmeli

04:003/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Rayiçe tavan oran: Düğüm haftaya çözülüyor

Son dönemde tartışmalara neden olan rayiç bedelde tavan düzenlemesi torba kanunla Meclis’e geliyor. Düzenlemeyle belediye takdir komisyonları, yetkilerini kullanırken, ilân edilen tavanın üzerine çıkamayacak. Torba kanun Meclis'ten geçerse 1,7 milyon kişinin GSS borcu da silinecek.


Türk askeri Gazze’ye gitmeli

Ateşkes anlaşmasına rağmen terör devleti İsrail’in saldırılarını sürdürmesi, Gazze’de görev yapacak uluslararası gücün önemini ortaya koyuyor. Güçle ilgili görüşmelerin bu hafta sonuçlanması ve sayı ile envanterin netleşmesi bekleniyor. Güvenlik kaynakları, “İsrail karşı çıksa da Türkiye ateşkesin mimarlarından biri olarak oraya gitmeli” diyor. Gözlemci olarak yüksek rütbeli askerlerin Gazze’de görev alması bekleniyor.


Beşiktaş başladı Fenerbahçe bitirdi

Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Beşiktaş–Fenerbahçe derbisini sarı-lacivertliler kazandı. Siyah-beyazlıların Toure ve Emirhan ile 2-0 öne geçtiği maçta, Orkun Kökçü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ardından etkili olan Fenerbahçe; İsmail, Asensio ve Duran ile 3 puana ulaştı.

