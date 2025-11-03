Türk askeri Gazze’ye gitmeli

Ateşkes anlaşmasına rağmen terör devleti İsrail’in saldırılarını sürdürmesi, Gazze’de görev yapacak uluslararası gücün önemini ortaya koyuyor. Güçle ilgili görüşmelerin bu hafta sonuçlanması ve sayı ile envanterin netleşmesi bekleniyor. Güvenlik kaynakları, “İsrail karşı çıksa da Türkiye ateşkesin mimarlarından biri olarak oraya gitmeli” diyor. Gözlemci olarak yüksek rütbeli askerlerin Gazze’de görev alması bekleniyor.



