Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tüneli: İki şehri birbirine bağlayacak

Vali Masatlı yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hatay’da birçok mega projeye başladık. Bunlardan biri de kamuoyunun yakından takip ettiği Belen Tüneli projemizdir. 8 bin 5 kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliği ile Türkiye’deki en uzun ve en geniş tek tünel olma özelliğine sahip bu proje, milli bütçeden yapılan en büyük yatırımlardan biridir" dedi.