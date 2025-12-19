Türkiye’nin en yaşanılmayacak ilçesi seçilmişti: İlçe sakinlerinden ’Yapay zekaya’ tepki

Yapay zekaya göre Türkiye’nin en yaşanılmayacak ilçesinin Adana’nın Yüreğir ilçesi olarak belirlenmesinin ardından hem vatandaşlar hem de belediye başkanı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, ‘Yapay zekaya inanan her şeye inanır’ derken Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ‘Chat GPT’nin Yüreğir ile sıkıntısı nedir. Gelsinler çözelim" dedi.









Daha önce Yüreğir’deki 19 Mayıs Mahallesi’ni "Türkiye’nin en tehlikeli mahallesi" olarak seçen yapay zeka, bu kez yeni bir değerlendirme ile Türkiye’nin en yaşanılmayacak ilçesi olarak Yüreğir’i seçti. Bu sonuçlar ilçedeki vatandaşları çileden çıkartırken Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı duruma tepki gösterdi.