Turuncu renkli Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor

"Bu hayvanların yağları etlerin arasında değil, sadece kuyruğunda çıkar"





Yetiştirici Ali Yılmaz, turuncu renkli Sivas Kangal ırkı kuzuları hakkında, "Kendi kuzularımız. Irkları da Sivas Kangalı olarak geçer. Bu hayvanların yağları etlerin arasında değil, sadece kuyruğunda çıkar. Ama Mernus ve diğer hayvanların yağı eti arasında da çıkar. Bunun eti lezzetlidir, onun için bizi tercih ediyorlar. Bizde adettir; geline, askere, kurbana kına yakılır. Bu mübarek bir şeydir, kurban mübarek bir şeydir" dedi.