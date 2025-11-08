Tuzla'da denetimde ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi: Artık vatanı burası

"ARTIK VATANI BURASI DİYEBİLİRİZ"





Yılmaz, "Burada kalacak muhtemelen. Buna Milli Parklar karar verecek tabii ki ama. Çünkü buradaki şartlar kendisi için uygun. Kendi yaşıtına yakın arkadaşları da var her şeyden önce. Biraz büyüyüp kendine gelince onlarla beraber burada yaşamaya devam edecek. Çünkü hayvanın geldiği ülke belli değil şu anda. Onun için gönderilecek bir yer de yok. Artık vatanı burası diyebiliriz. Bu hayvanlar sadece hayvanat bahçeleri arasında ticareti yapılabilen ya da bakımı yapılabilen hayvanlar. Böyle şahıslar bu hayvanlarla ilgilenemiyor, bakımını yapamıyorlar. Örneğini burada görüyoruz aslında. Hayvanı yedirmesini bilmemişler, işte taşımasını bilmemişler. Belki bir gün sonra bu hayvan yakalansaydı ölmüş olacaktı. Zamanında müdahale olmuş" ifadelerini kullandı.