Üç ilimizi endişelendiren rapor: Konya Kapalı Havzası'nda 684 obruk tespit edildi

"Yerleşim birimlerini tehdit eden bir obruğa rastlanılmadı"





Bu yıl başlatılan ikinci fazda çalışma alanının genişletildiğini anlatan Körpeş, şunları kaydetti:





"Proje çerçevesinde bir yazılımımız var. Şu anda gidilen obruklarda tablet başında, koordinat almak suretiyle direkt merkezden de takip edilen bir sistem. Personelimiz bölgeye gidip, obrukların başında bu faaliyetleri yapıyor. Bugüne kadar toplamda Konya, Aksaray ve Karaman dahil olmak üzere 684 obruk tespit ettik. Tamamı kırsal tarla gibi alanlarda. Yerleşim birimlerini tehdit eden bir obruğa rastlanılmadı. Hamdolsun bugüne kadar obrukla ilgili de herhangi bir tehlike yaşamadık. Hazırlıklı olmak için çalışmalarımızı sahada yürütüyoruz. Konya'da 655, Karaman'da 20, Aksaray'da da 9 obruk tespit ettik."



