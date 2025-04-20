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Uzun namlulu silahla ATM'den para çekti: İstanbul'da akılalmaz görüntüler

Uzun namlulu silahla ATM'den para çekti: İstanbul'da akılalmaz görüntüler

15:0520/04/2025, Pazar
DHA
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<p>Şüphelinin elindeki uzun namlulu silahla ATM önüne geldiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.</p>
Şüphelinin elindeki uzun namlulu silahla ATM önüne geldiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Ataşehir'de uzun namlulu silahla para çekmek için ATM'ye gelen şüpheli M.S.D. ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

 Olay, 18 Nisan Cuma Günü saat 15.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.S.D., elinde uzun namlulu silahla para çekmek için ATM'ye geldi.

Silahı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde silahın gerçek olmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına gönderilen şüpheli, 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Şüpheli M.S.D. hakimlikteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ


Diğer yandan elindeki uzun namluılu silahla ATM önüne gelen şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli M.S.D. ile yanındaki 1 kişinin ATM önüne geldiği anlar yer alıyor. Şüpheli elindeki uzun namlulu silahla (airsoft) para çekiyor. (DHA)

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