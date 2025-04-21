Whatsapp'tan yeni özellik: Üçüncü mavi tik dönemi başlıyor

Meta çatısı altında hizmet veren ve en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni özelliği oldukça dikkat çekici. İddiaya göre bu özellikle şeffaflığın arttırılması amaçlanıyor. Böylece “Gelişmiş okundu bilgisi” adıyla duyurulan sistem, kullanıcıların mesajlarının daha ayrıntılı takibini yapmasını sağlayacak.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı gizliliğini ve mesaj takibini daha da geliştirecek yeni bir özelliği kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. "Üçüncü mavi tik" adı verilen bu yenilik, artık bir mesajın sadece okunup okunmadığını değil, kim tarafından okunduğunu da gösterecek. Bu yeni özelliğin adı ise “Gelişmiş okundu bilgisi” olacak.

1 /8 Üçüncü Mavi Tik Nedir?

WhatsApp’ta bugüne kadar:

Tek gri tik mesajın gönderildiğini, Çift gri tik mesajın karşı tarafa ulaştığını, Çift mavi tik ise mesajın okunduğunu ifade ediyordu.





2 /8 Yeni özellikle birlikte, eğer bir mesaj yalnızca alıcı tarafından değil, birden fazla kişi tarafından okunursa, üçüncü bir mavi tik simgesi görünecek. Bu da özellikle grup sohbetlerinde kimin mesajı gördüğünü daha net bir şekilde anlamayı sağlayacak.

3 /8 Özellik Nasıl Aktif Edilir?

“Gelişmiş okundu bilgisi” isimli bu yeni seçenek, kullanıcılar tarafından Ayarlar > Gizlilik > Gelişmiş okundu bilgisi adımlarını takip ederek etkinleştirilebilecek. Şu an kademeli olarak dağıtılan bu özelliğin, yakın zamanda tüm kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor.

4 /8 Yeni özelliği kullanabilmek için cihazda WhatsApp’ın en güncel sürümünün yüklü olması gerektiğini de hatırlatalım.

5 /8 Bu yenilik, özellikle WhatsApp Business kullanan markalar için müşteri iletişiminde yeni bir şeffaflık katmanı anlamına geliyor.

6 /8 Müşteriye gönderilen mesajların ekip içinde kimler tarafından görüntülendiğinin belli olması, hem avantaj hem de dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak öne çıkıyor.

7 /8 Özellikle müşteri hizmetleri süreçlerinde, mesajların birden fazla çalışan tarafından incelenmesi artık müşteriler tarafından görülebilecek.