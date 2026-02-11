Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yapay zeka üzerinden yatırım dolandırıcılığı: 8 şüpheliden 5 i tutuklandı

Yapay zeka üzerinden yatırım dolandırıcılığı: 8 şüpheliden 5 i tutuklandı

12:3911/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Osmaniye merkezli 6 ilde yapay zeka teknolojilerini kullanıp, sahte yatırım reklamları üzerinden vatandaşları dolandıran 8 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin yapay zeka teknolojileriyle devlet görevlilerinin görüntü ve seslerini taklit ederek sanal medya üzerinden sahte yatırım reklamları ile dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. 

Çalışma başlatan ekipler, Osmaniye merkezli İzmir, Ordu, Balıkesir, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İncelemede; şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan banka ve finans hesaplarında toplam 410 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 

#yapay zeka
#zolandırıcılık
#Osmaniye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor, kimler alabilir, başvuru şartları neler?