Yapay zeka üzerinden yatırım dolandırıcılığı: 8 şüpheliden 5 i tutuklandı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin yapay zeka teknolojileriyle devlet görevlilerinin görüntü ve seslerini taklit ederek sanal medya üzerinden sahte yatırım reklamları ile dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.