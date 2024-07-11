3 bin 706 metrekare alana sahip: Çölemerik Kalesi'nin sırrı kazı çalışmasıyla çözülecek

Alanın niteliği ve kullanım amacının kazı çalışmalarının ilerlemesiyle tespit edileceğini anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Her ne kadar kalenin üstü Orta Çağ'a tarihlense de kalenin kuzey eteklerinde yapılan çalışmalardaki buluntular üzerinde yaptığımız incelemelerde son tunç erken demire kadar ulaşan geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bir alanda derine doğru seviye seviye inerek başladık. İkinci alanda yer altında mahsen ya da bir koridor olabileceğini düşündüğümüz bir alan var."