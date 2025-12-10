4 yaşındaki çocuk ve annenin dehşet anları: Silahla girip ağızlarını bantladılar

'AĞIZLARINI BANTLAMIŞLAR'

Dairenin yaklaşık 1 aydır izlendiğini öne süren Berzan M. "Bir ay önce saat 08.00'da evden çıkarken, ben kapıyı normalde kapatıyorum. Annem namaza kalktığı sırada bir ses duyuyor. Balkondan ne olduğunu anlamak için bakınca 2 kişiyi görüyor. O zaman hafif ticari bir araçla gelmişlerdi. Annem plaka almamıştı. Yaklaşık bir ay boyunca bizim ev izleniyordu. Normalde yatmıyorduk, yakalamak için. Bugün biz çalışıyorduk, annem teyzem ve küçük kardeşim evde tek oldukları sırada gelmişler. Darbetmişler, bantlamışlar ağızlarını falan. Bu kapıdan çok rahat bir şekilde girmişler, sanki onların evi. Ben bile 14 senedir bu evde yaşıyorum, böyle rahat giremiyorum. 2 bilezik, 4 yüzük bir miktar Euro ve Türk lirası çalmışlar' ifadelerine yer verdi.