Yüzyıllardır merak edilen ve tartışmalara konu olan Türklerin genetik kökeni sonunda belli oldu. Bugüne dek binlerce araştırma yapılsa da 81 ilden 4 bin kişinin DNA’sıyla yapılan son araştırmadan çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Peki Türkler en çok hangi millete benziyor? İşte 10 yıl süren araştırmadan çıkan sonuç ve Türklerin genetik olarak benzedikleri o millet...

1 /7 81 ilden 4 bin kişinin DNA’sı incelendi. Türklerin genetik haritası çıkarılarak DNA'sının en çok benzediği ülkeler belirlendi.

2 /7 Araştırma 10 yıl sürdü Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü liderliğinde yürütülen ve Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı, Sağlık Bilimleri, Rockefeller, Yale, Cardiff ve Icahn School of Medicine gibi prestijli kurumların desteğiyle gerçekleştirilen 10 yıllık çalışma sonucunda, Türk toplumunun genetik yapısı araştırıldı.

3 /7 81 ilden 4 bin kişinin DNA'sı incelendi Türkiye'nin 81 ilinden 4 bin kişinin DNA’sının incelendiği araştırma, Türk toplumunun yüksek genetik çeşitlilik gösterdiğini ve Balkanlar, Kafkaslar ile Ortadoğu toplumlarıyla genetik benzerlikler taşıdığını ortaya koydu.

4 /7 Avrupa toplumlarıyla dikkat çeken benzerlik

Avrupa toplumlarıyla olan benzerliklere dikkat çeken Özçelik, özellikle İtalya’nın Toscana bölgesi ve İspanya ile yakın genetik bağlantılar bulunduğunu kaydetti. Bu bağlantıların, Cilalı Taş Devri'nden günümüze kadar süregelen göçlerin bir yansıması olabileceği düşünülüyor.





5 /7 Türk toplumuna dair bugüne kadarki en kapsamlı genetik veri tabanı

Çalışmanın önemli bulgularından biri de Türkiye'deki akraba evliliklerinin yarattığı genetik riskler. Bilkent Üniversitesi doktora öğrencisi Ece Kars, akraba evliliklerinin yüksek akrabalık katsayısına yol açtığını ve bu durumun çekinik hastalıkların görülme olasılığını artırdığını açıkladı.



6 /7 Türk toplumuna dair bugüne kadarki en kapsamlı genetik veri tabanının oluşturulduğunu belirten araştırmacılar, nadir görülen genetik değişimlerin keşfinin, özellikle obezite ve diyabet gibi hastalıklara dair genetik yatkınlık araştırmalarında güçlü bir temel sunacağını ifade etti.