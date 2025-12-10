Aile mirası 300 yıllık el yazması kitabı özenle koruyor: İçinde Osmanlı dönemine ait eğitim notları, yolculuk gözlemleri, dualar ile şiir ve beyitler var





‘BİR İKİ HOCAM DIŞINDA OKUYABİLENİ GÖRMEDİM’





Eserin zarar gören kısımlarının onarılıp yeniden bir araya getirildiğini ifade eden Mollabey, “Bölgenin halkından, bölgede rahatsız olduğu bazı durumlardan da bahsetmiş. Bazı olumsuz tartışmalar yaşanmış bölgede. O da bundan dolayı hüzünlenmiş ama bu hüznünü tekrar duaya çevirmiş. ‘Allah'ım onlar bilmiyorlar, onlar haset ettiler. Namazı, orucu, zekatı terk ettiler. Birbirlerini kırdılar. Ama onlar bilmiyorlar. Sen yine de onlara merhamet et, onları affet, onları bağışla, onları cennetine dahil et. Ama cehennemin kapısından da geçir ki cehennemin ne kadar zor olduğunu görsünler’ şeklinde bir dua da görmüştüm. Yani kitap elime geçtiğinde zamanın verdiği yorgunluk onda da görünüyordu. Bayağı bir yıpranmıştı. İnfaz koruma memuru olarak çalışan bir arkadaşıma verdim. O yaprakların tamamını onarıp, çürüyen kısımların tamamını kesti. Tadilat gerektirilen kısımlarını onardı. Onardıktan sonra da yeniden bir araya getirerek bana teslim etti. Teslim aldıktan sonra bazı alimlere okutmak için bazı aralıklarla bir araya geldim. Bazı kısımlarını okuyabildik ama çok vakit gerektiriyor. Çünkü el yazması eser. Elazığ'da bir iki hocam dışında okuyabileni görmedim. Çünkü zor bir dil ve el yazısı ile yazılmış” diye konuştu.