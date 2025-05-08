Anadolunun en etkileyici şelalelerinden Tomara Şelalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Bölgede yapacakları doğa yürüyüşü öncesinde uğradıkları şelalede eşsiz manzaranın tadını çıkaran ve Bayburt'tan gelen Yunus Emre Çingöz, "Eşimle birlikte Bayburt'tan bu etkinliğe katılmak için Gümüşhane'ye geldik. Gayet güzel bir ortam var" dedi.

Tomara Şelalesine ilkbahar mevsiminde daha önce hiç gelmediğini dile getiren Zehra Aygün ise "İlkbaharda daha önce hiç gelmemiştim. Çok hoşuma gitti. Suyu çok fazla ve kırk gözeler olması, suyunun çok lezzetli olması beni çok etkiledi. Bir daha gelmek isterim. Sonbaharını da görmek isterim şelalenin" diye konuştu.





Etkinliğe Trabzon'dan katılan Hacer Arslan da "Çok güzel, çok keyifli. Şelaleyi görmeye geldik. Harika bir yer. Hava da çok güzel. Ekip süper zaten. Çok güzel bir faaliyet olur inşallah" ifadelerini kullandı.