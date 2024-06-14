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İllere göre bayram namazı saatleri belli oldu

10:43 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 11:48 - 14/06/2024 Cuma
AA

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. İl il Kurban Bayramı saatleri belli oldu. Kurban Bayramı saat kaçta?

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Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. 


Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.54, İstanbul'da 06.07, İzmir'de 06.21, Iğdır'da 05.10'da kılınacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

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Adana: 05.52

Adıyaman: 05.38

Afyonkarahisar: 06.07

Ağrı: 05.14

Aksaray: 05.54

Amasya: 05.41

Ankara: 05.54

Antalya: 06.11

Ardahan: 05.12

Artvin: 05.15

Aydın: 06.20

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Balıkesir: 06.15

Bartın: 05.52

Batman: 05.27

Bayburt: 05.24

Bilecik: 06.05

Bingöl: 05.26

Bitlis: 05.21

Bolu: 05.57

Burdur: 06.10

Bursa: 06.09

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Çanakkale: 06.20

Çankırı: 05.50

Çorum: 05.44

Denizli: 06.15

Diyarbakır: 05.30

Düzce: 05.59

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Edirne: 06.15

Elazığ: 05.32

Erzincan: 05.28

Erzurum: 05.21

Eskişehir: 06.04

Gaziantep: 05.43

Giresun: 05.30

Gümüşhane: 05.26

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Hakkari: 05.17

Hatay: 05.50

Iğdır: 05.10

Isparta: 06.09

İstanbul: 06.07

İzmir: 06.21

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Kahramanmaraş: 05.44

Karabük: 05.52

Karaman: 06.00

Kars: 05.12

Kastamonu: 05.47

Kayseri: 05.47

Kilis: 05.45

Kırıkkale: 05.52

Kırklareli: 06.12

Kırşehir: 05.51

Kocaeli: 06.04

Konya: 06.01

Kütahya: 06.07

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Malatya: 05.37

Manisa: 06.19

Mardin: 05.29

Mersin: 05.55

Muğla: 06.19

Muş: 05.23

Nevşehir: 05.50

Niğde: 05.52

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Ordu: 05.32

Osmaniye: 05.48

Rize: 05.21

Sakarya: 06.02

Samsun: 05.37


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Şanlıurfa: 05.38

Şırnak: 05.22

Siirt: 05.23

Sinop: 05.40

Sivas: 05.28

Tekirdağ: 06.13

Tokat: 05.39

Trabzon: 05.24

Tunceli: 05.30


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Uşak: 06.11

Van: 05.16

Yalova: 06.07

Yozgat: 05.47

Zonguldak: 05.55.

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Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te,

Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de,

İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da,

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.

#Kurban Bayramı
#Namaz
#İstanbul
#Ankara
2 saat önce
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