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İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri

07:4329/03/2025, Cumartesi
AA
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Bugün ramazan ayının son günü yarın bayram. Bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, Samsun, Konya ve il il bayram namazı saatleri...

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlıyor. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ


Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.57


Adıyaman: 06.45


Afyonkarahisar: 07.16


Ağrı: 06.26


Aksaray: 07.02

Amasya: 06.55


Ankara: 07.07


Antalya: 07.16


Ardahan: 06.27


Artvin: 06.31

Aydın: 07.27


Balıkesir: 07.27


Bartın: 07.09


Batman: 06.34


Bayburt: 06.37

Bilecik: 07.18


Bingöl: 06.36


Bitlis: 06.30


Bolu: 07.12


Burdur: 07.17

Bursa: 07.22


Çanakkale: 07.32


Çankırı: 07.03


Çorum: 06.58


Denizli: 07.22

Diyarbakır: 06.37


Düzce: 07.13


Edirne: 07.32


Elazığ: 06.41


Erzincan: 06.40

Erzurum: 06.33


Eskişehir: 07.16


Gaziantep: 06.49


Giresun: 06.44


Gümüşhane: 06.40

Hakkari: 06.23


Hatay: 06.54


Iğdır: 06.22


Isparta: 07.16


İstanbul: 07.22

İzmir: 07.30


Kahramanmaraş: 06.50


Karabük: 07.07


Karaman: 07.05


Kars: 06.26

Kastamonu: 07.03


Kayseri: 06.56


Kilis: 06.50


Kırıkkale: 07.04


Kırklareli: 07.29

Kırşehir: 07.01


Kocaeli: 07.18


Konya: 07.08


Kütahya: 07.18


Malatya: 06.45


Manisa: 07.28


Mardin: 06.35


Mersin: 07.00


Muğla: 07.25


Muş: 06.32

Nevşehir: 06.59


Niğde: 06.59


Ordu: 06.46


Osmaniye: 06.53


Rize: 06.36


Sakarya: 07.16


Samsun: 06.53


Şanlıurfa: 06.43


Siirt: 06.30


Sinop: 06.57


Şırnak: 06.28


Sivas: 06.50


Tekirdağ: 07.28


Tokat: 06.52


Trabzon: 06.39

Tunceli: 06.40


Uşak: 07.20


Van: 06.25


Yalova: 07.21


Yozgat: 06.59


Zonguldak: 07.11

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