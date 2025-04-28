Bodrum manzaralı lahmacunun fiyatı bu sene de dudak uçuklatıyor: İşte 2025 yılı lahmacun fiyatı

Yıllardır Bodrum'da yaşayan Seray Sever Bodrum'daki fiyatlar hakkında konuştu. "Lahmacun borsası bu sene 2 bin 200 TL'den açılmış" cümlesini duyan Sever, şaşkınlığını gizleyemedi: "Çok saçma ya o paralar hakikaten verilmesin saçma, görgüsüzlük o paraları vermek. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine olacak şey değil!"







