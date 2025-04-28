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Bodrum manzaralı lahmacunun fiyatı bu sene de dudak uçuklatıyor: İşte 2025 yılı lahmacun fiyatı

Bodrum manzaralı lahmacunun fiyatı bu sene de dudak uçuklatıyor: İşte 2025 yılı lahmacun fiyatı

10:1228/04/2025, Pazartesi
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Bodrum’un astronomik fiyatları yaz sezonu açılmadan gündem olmaya başladı. Lahmacun fiyatlarındaki artışa ilk tepki sunucu Seray Sever’den geldi.

Bodrum, 2025 yaz sezonu için hazır. Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil yerlerinden Bodrum yine yüksek plaj ücretleri ve dikkat çeken lahmacun fiyatlarıyla konuşuluyor.

Geçtiğimiz yıl bazı özel plajlara giriş ücretleri 3 bin TL’ye kadar ulaşırken, bu yaz da gelenek bozulmadı.


Özellikle özel plajlardaki lahmacun fiyatları daha sezon başlamadan gündeme geldi. 2024 yazında 1 lahmacun 1000 TL'ye satılıyordu. Şimdi ise fiyatlar daha da uçtu.

Yıllardır Bodrum'da yaşayan Seray Sever Bodrum'daki fiyatlar hakkında konuştu. "Lahmacun borsası bu sene 2 bin 200 TL'den açılmış" cümlesini duyan Sever, şaşkınlığını gizleyemedi: "Çok saçma ya o paralar hakikaten verilmesin saçma, görgüsüzlük o paraları vermek. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine olacak şey değil!"



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