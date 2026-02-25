Yeni Şafak
17 il için sarı kod! Meteoroloji’den 25 Şubat Çarşamba gününe ilişkin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Tuğba Güner
08:2425/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Şubat Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; 17 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Mersin, Sinop ve Tokat'ta sağanak; Edirne, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Rize, Samsun, Trabzon, Ağrı, Erzurum, ve Malatya'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının da, yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde bahar bekleyişi yerini sert bir kış dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, hafta boyunca sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok bölgede karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’nun doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli, Hatay'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun kuzeyi ve Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER

Adana, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

İL İL ANLIK HAVA DURUMU

