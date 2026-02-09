Olay, saat 10.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi’nde bulunan arkeoloji müzesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre P.A., yaklaşık 10 gün önce arkadaşlarıyla Gürsu ilçesinde piknik yaptığı sırada toprak üzerinde dikkatini çeken bir demir parçası buldu. Parçayı eline alan P.A.’nın, daha sonra bunun top mermisi olduğunu fark ettiği öğrenildi.



