Bursa’daki gergedan boynuzlu koç görenleri şaşırtıyor

Kurbanlıklar arasındaki bir koçun, burnunun üzerindeki ekstra boynuzuyla diğerlerinden ayrıldığını belirten Köksal, şöyle konuştu:





"Üç boynuzlu bir koçumuz var, Allah böyle yaratmış. Pazara getirmeden önce din görevlileriyle irtibata geçtik ve bu durumun kurban edilmesine engel olup olmadığını sorduk. Hocalarımız, hayvanın sağlığına ve kurban vasfına bir zararı olmadığını, kurban olabileceğini söylediler. Geçen yıl da dört boynuzlu bir koç getirmiştik ve ona ’geyik’ demiştik. Bu yılki üç boynuzlu koçumuza ise ’gergedan’ adını verdik. Burnunun üzerindeki boynuz ilk aldığımızda bir karış uzunluğundaydı, buraya getirmeden önce biraz kısalttık. Görenler şaşırıyor ve dikkatle inceliyor."