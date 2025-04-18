En güzel cuma mesajları 2025. Resimli ve yeni seçenekler, yakınlarınıza gönderebileceğiniz dualı, ayetli, hadisli, en güzel cuma mesajlarının yanı sıra Instagram, Tiktok, Facebook, WhatsApp'ta paylaşım rekoru kıracak resimli cuma sözlerini sizler için derledik. Bu hafta da uzaktaki akrabaları ile görüşemeyenler, cuma gününde sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' dilemek için kısa, değişik ve farklı cuma mesajlarını tercih edecekler. Dua bekleyenlerin huzura eriştiği, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği bu anlamlı günde, ayetli, hadisli, duygusal cuma mesajlarını sevdiklerinize ileterek, bu manevi atmosferi paylaşabilirsiniz. İşte, anneye, babaya, akrabaya iletilecek; 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun' mesajlarına alternatif kısa, uzun, resimli, resimsiz, anlamlı, cuma mesajı indirme ekranı ve cuma tebrikleri.

1 /15 Hayırlı Cumalar! Bugün dualarınızın kabul olduğu, kalbinizin huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbim tüm güzellikleri sizlere nasip etsin.

Cumamız mübarek olsun! Rabbim, bugünü sağlık, huzur ve bereket içinde geçirmenizi nasip etsin. Tüm dualarınız kabul olsun İnşallah.

2 /15 GÜZEL CUMA MESAJLARI

Cuma bereketi üzerinize olsun! Bugün hayırlı kapılar açılsın, gönlünüzde ne varsa Allah en güzel şekilde nasip etsin.

Hayırlı ve bereketli Cumalar! Gönlünüzden geçen her duanın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte güzel bir gün geçirmenizi dilerim.

Cumanız mübarek olsun! Kalbinizi ferahlatan, ruhunuzu huzurla dolduran bir gün geçirmenizi dilerim. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

3 /15 ANLAMLI CUMA SÖZLERİ

Allah'ın rahmeti bereketi ve selamı üzerinize olsun Hayırlı Cumalar.

Allah'ım sağlık sıhhat afiyet versin inşallah hayırlı cumalar.

"Allah'ım! Cuma gününün hürmetine, bizleri doğru yoldan ayırma, kalplerimizi katılaştırma, dualarımızı geri çevirme. Sevdiklerimizle birlikte nice hayırlı Cumalara erişmek dileğiyle.



4 /15 Cuma mesajları, bu mübarek günün manevi atmosferini sevdiklerimizle paylaşmanın güzel bir yoludur. İçten bir dua, anlamlı bir ayet veya hadis hatırlatması içeren Cuma mesajları, kalpleri ısıtır ve manevi bağları güçlendirir.

"Allah'ım! Bu mübarek Cuma gününde, kalplerimizi iman nuruyla doldur, günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle. Hayırlı Cumalar dilerim.

5 /15 Cuma'nın bereketi üzerinize olsun. Rabbim, bu güzel günde tüm sıkıntılarınızı gidersin, size huzur, sağlık ve afiyet versin. Hayırlı Cumalar.

6 /15 Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

7 /15 Ya Rabbi! Sen bağışlayıcıların bağışlayıcısısın. Ümidimizi kaybettiğimiz o en umutsuz anda dahi bizleri bağışla. Hayırlı Cumalar

Ya Rabbi! Her yönden gelebilecek tüm belalara karşı Müslümanları koru. Bizleri sana layık kullardan eyle. Hayırlı Cumalar





8 /15 Rabbim, dualarınızı kabul etsin, sıkıntılarınızdan sizi kurtarsın. Her adımınızda rahmetini hissetmeniz dileğiyle... Hayırlı Cumalar!

9 /15 Cumanın bereketi kalbinizde, huzuru ruhunuzda olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun, hayırlı Cumalar!

Her türlü sıkıntınızın son bulması, gönlünüzün huzurla dolması dileğiyle, mübarek Cuma'nız mübarek olsun!

Dualarınız kabul, işleriniz rast gitmesi, sağlığınızın daim olması dileğiyle, Cuma'nız mübarek olsun.

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