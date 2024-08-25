Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta: Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar kurulu, kuvvet komutanları ve kalabalık bir heyetle Bitlis'teki ziyaret ve programlarına devam ediyor.