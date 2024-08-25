|
Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta: Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

17:36 - 25/08/2024 Pazar
IHA
<p>Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar kurulu, kuvvet komutanları ve kalabalık bir heyetle Bitlis'teki ziyaret ve programlarına devam ediyor.</p>
Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar kurulu, kuvvet komutanları ve kalabalık bir heyetle Bitlis'teki ziyaret ve programlarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

1/ 8

İl merkezindeki toplu açılış programları ve Ahlat ilçesindeki kutlama etkinliklerine katılan Erdoğan, ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. 

2/ 8

Beraberinde heyetle birlikte mezarlık ziyareti yapan Erdoğan, daha sonra Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına geçti.

3/ 8

Geceyi ilçede geçirecek olan Erdoğan ilçedeki temaslarına devam edecek.

4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
#Ahlat
#Selçuklu Mezarlığı
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşveren kadın ve genç sigortalılara ilave prim desteği geliyor: İSPİH desteği alma şartları nedir?