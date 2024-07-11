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Hayat

Denemek için dikti tonlarca verim alıyor: En çok İstanbul ve Ankara'dan talep yağıyor

12:06 - 11/07/2024 Perşembe
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Bilecik'te 3 yıl önce kurak bir araziye deneme amaçlı ekilen maviyemişin (yaban mersini) hasadı yapılırken, 10 tonluk üretimle şimdi bir köyün geçim kaynağı oldu.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arpadere köyünde 3 yıl önce atıl durumda olan 8 dekar araziye yüzde 50 hibe desteği ile "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında 15 bin adet maviyemiş fidanı dikildi. 

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Projesi kapsamında deneme amaçlı 8 dekar alanda dikimi gerçekleşen 'Maviyemiş'in ilk hasadı gerçekleşti.


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Maviyemiş fidanı eken çiftçi Mehmet Demir ilk hasadını yaptı.

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Pazaryeri ilçesinde kadınlar tarafından özveri ile toplanan maviyemiş yaban mersinlerini İstanbul, Trabzon ve Ankara'daki marketlere satılıyor.



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Öte yandan köy genelinde tarımsal üretimin artırılması için yapılan desteklerle her yıl ortalama 10 ton yaban mersini hasadı bekleniyor.

#Bilecik
#yaban mersini
#mavi yemiş
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