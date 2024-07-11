Denemek için dikti tonlarca verim alıyor: En çok İstanbul ve Ankara'dan talep yağıyor

Bilecik'te 3 yıl önce kurak bir araziye deneme amaçlı ekilen maviyemişin (yaban mersini) hasadı yapılırken, 10 tonluk üretimle şimdi bir köyün geçim kaynağı oldu.

1 / 5 Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arpadere köyünde 3 yıl önce atıl durumda olan 8 dekar araziye yüzde 50 hibe desteği ile "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında 15 bin adet maviyemiş fidanı dikildi.

2 / 5 Projesi kapsamında deneme amaçlı 8 dekar alanda dikimi gerçekleşen 'Maviyemiş'in ilk hasadı gerçekleşti.



3 / 5 Maviyemiş fidanı eken çiftçi Mehmet Demir ilk hasadını yaptı.

4 / 5 Pazaryeri ilçesinde kadınlar tarafından özveri ile toplanan maviyemiş yaban mersinlerini İstanbul, Trabzon ve Ankara'daki marketlere satılıyor.



