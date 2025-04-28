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Deprem sonrası yeni evine kavuşan Cennet Nine evinin açılışını çocuklarıyla yaptı

Deprem sonrası yeni evine kavuşan Cennet Nine evinin açılışını çocuklarıyla yaptı

10:4728/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
IHA
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Depremin yaralarının sarıldığı Osmaniye'de, evi yıkılan 85 yaşındaki Cennet İslah "Yerinde Dönüşüm Projesi" çerçevesinde yapımı tamamlanan köy evinin açılışını çocukları, gelinleri ve torunlarıyla birlikte yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuranlar, devletin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle kendi konutlarını inşa ediyor. 

Düziçi ilçesi Farsak ve Alibozlu köylerinde evleri yıkılan vatandaşlar devletin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle konutunu inşa etmeye başladı.

 Depremde hasar gören evinin yerine yenisini inşa etmeye başlayan ve evi tamamlanan Cennet İslah sıcak yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Depremde ağır hasar alan ve yıkılan evinin yerine "Yerinde Dönüşüm Projesi" çerçevesinde yapılan köy evine kavuşan İslah, yeni evinin açılışını çocukları gelinleri ve torunlarıyla birlikte yaptı.

"Oğlan everdim kız çıkardım, benim böyle bir evim olmadı" diyen Cennet nine, "Kahramanmaraş'ta olan depremde 2 seneden beri evim yoktu burada konteynerde kalıyordum. Allah devletimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vermesin sağ olsunlar. Çocuklarımla evime geldim yemeğimizi yedik binlerce şükürler olsun. Evim çok iyi böyle bir ev görmedik tuvaleti, banyosu içinde tertemiz. Devletimizin ayağına taşa değmesin" dedi.


#yerinde dönüşüm projesi
#osmaniye
#deprem
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