Deprem sonrası yeni evine kavuşan Cennet Nine evinin açılışını çocuklarıyla yaptı

"Oğlan everdim kız çıkardım, benim böyle bir evim olmadı" diyen Cennet nine, "Kahramanmaraş'ta olan depremde 2 seneden beri evim yoktu burada konteynerde kalıyordum. Allah devletimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vermesin sağ olsunlar. Çocuklarımla evime geldim yemeğimizi yedik binlerce şükürler olsun. Evim çok iyi böyle bir ev görmedik tuvaleti, banyosu içinde tertemiz. Devletimizin ayağına taşa değmesin" dedi.



