Dizi ve film yapımcılarının ilgisi tarihi şehir Mardin'i çekim platosuna çevirdi

Bazı dizi ve sinema film çekimlerinin sürdüğü kent genelinde bu yıl 13'ü sinema filmi ve dizi olmak üzere 9'u yabancı yapım şirketlerinden 70 çekim için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuru yapıldı.





Yerli yapım şirketleri 4 sinema filmi, 8 dizi, 3 kısa film, 19 belgesel, 8 televizyon programı, 19 tanıtım, reklam ve klip çekimi için Mardin'i tercih etti.





Yurt dışından da sinema filmi, 3 belgesel ve 5 televizyon programı için Mardin'de çekim yapıldı.