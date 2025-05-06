Soğuk ortam zararlı mı?

Buzdolabı her ne kadar yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için tasarlanmış olsa da, ekmek için durum tam tersidir. Soğuk hava, ekmekteki nemin hızla çekilmesine yol açar. Bu da ekmeğin kısa sürede sertleşmesine, tadının bozulmasına ve dokusunun yavan hale gelmesine neden olur. Yani aslında tazeliğini kaybetme süreci hızlanır.







