Günlük hayatta birçok kişi, ekmeğin tazeliğini korumak için onu buzdolabına koymayı tercih ediyor. Ancak uzmanlar bu alışkanlığın sanıldığı kadar masum olmadığını belirtti. Peki, buzdolabında ekmek muhafaza edilmesi sağlığı nasıl etkiliyor?
Buzdolabına ekmek koyma alışkanlığı doğru gibi görünüyor olabilir ancak sağlık açısından olumsuz etkilere neden oluyor.
Uzmanlar, buzdolabında ekmek saklamanın sanıldığı gibi koruyucu değil, tam tersi olduğunu belirtiyor.
Soğuk ortam zararlı mı?
Buzdolabı her ne kadar yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için tasarlanmış olsa da, ekmek için durum tam tersidir. Soğuk hava, ekmekteki nemin hızla çekilmesine yol açar. Bu da ekmeğin kısa sürede sertleşmesine, tadının bozulmasına ve dokusunun yavan hale gelmesine neden olur. Yani aslında tazeliğini kaybetme süreci hızlanır.
Bilimsel açıklaması da bulunuyor. Ekmeğin içeriğindeki nişasta molekülleri, düşük sıcaklığa maruz kaldıklarında “retrogradasyon” adı verilen bir yapısal değişim geçiriyor. Bu değişim, ekmeğin içerisindeki suyun çekilmesine ve nişastanın kristalleşmesine neden oluyor. Sonuç olarak, taze ve yumuşak olan ekmek kısa sürede kuru, sert ve lezzetsiz hale geliyor.
Ekmek nasıl saklanmalı?
Eğer aldığınız ekmeği hemen tüketemeyecekseniz, onu doğru koşullarda muhafaza etmek önemlidir. Ekmekleri serin, kuru ve doğrudan güneş almayan bir ortamda saklamak en sağlıklı yoldur. Bez torba ya da ekmek kutusu gibi hava alabilen ama nemi dengeleyen yöntemler, ekmeğin tazeliğini korumasına yardımcı olur.
Daha uzun süreli saklama gerekiyorsa, ekmeği dilimleyip derin dondurucuya koymak daha mantıklı bir tercihtir. Bu şekilde hem bayatlamasını önleyebilir hem de ihtiyaç oldukça taze taze çözülmesini sağlayabilirsiniz.