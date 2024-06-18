"Hem Engin Polat'dan hem de beni habersizce çeken diğer şahıslardan şikayetçiyim"





Duruşmada söz alan müşteki Kalkan, "Ben olay günü Pendik'te bulunan şirketine gitmiştim. Yanında bulunan kişiler benden habersiz benim görüntülerimi almışlar. Ben hem Engin Polat'tan hem de beni habersizce çeken diğer şahıslardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.