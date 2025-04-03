Evin bodrumunda 100 yıllık kahve makinesi bulundu: Esnaf çalıştırdı satışa başladı

Elazığ'da nostaljik bir kahve deneyimi yaşamak isteyenler için tarihi kahve makinesi, geleneksel lezzetleri modern zamanda yaşatmaya devam ettiğini belirten Tuzcu, "Kahve makinemiz, Doğu Anadolu'nun en eski kahve makinesi. Makinenin dış kısmı ceviz, kapak kısmı ise bakırdan oluşuyor. Makinemiz, en alt katı, çekmecesi ve makine dairesi olmak üzere üç kattan oluşuyor. Makineyi evin bodrumundan çıkardık. Tahmini olarak 100 senelik bir makine olduğunu biliyoruz. Mekanizması çok iyi çalışıyor aynı zamanda da kahveyi çok lezzetli bir şekilde çekiyor. Çoğu müşterimiz makinemizi görüyor ve bunun için kahve almaya geliyorlar. Bayağı popüler bir makine oldu" ifadelerini kullandı.



