Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı: Pişmanlığını dile getirdi

'Filozof Atakan' lakabıyla tanınan ve yaşından büyük açıklamalarıyla konuşulan Atakan Kayalar, uzun süren sessizliğin ardından yeniden gündeme geldi. Kayalar'ın son görüntüsü sosyal medyada ilgi uyandırdı.
Atakan Kayalar, sosyal medyada bir kitapçıda kitaplar hakkında sohbet ettiği videosunun sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan tavırları, konuşma tarzı ve söyledikleriyle sosyal medyada viral olmuştu.
Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Filozof Atakan tarih alanında kariyer yapmak isteyebileceğini söyledi. İsteklerinin değiştiğini söyleyen Filozof Atakan tarihin sonu gelmez bir alan olduğunu, Türk tarihini anlatmak isteyebileceğini dile getirdi.
PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ
Annesi ile olan ve tepki toplayan konuşmasına değinen 'Filozof Atakan' lakaplı genç isim, “Annemle konuşmamda bir talihsizlik oldu, kesinlikle böyle olmasını istemezdim." dedi. Hayatında ciddi değişimler yaşandığını ifade eden Kayalar, akademisyen olmak istediğini söyledi.