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Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'ndan veda: Ne bakıyon dayı? Hiç mi diziden ayrılan adam görmedin

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'ndan veda: Ne bakıyon dayı? Hiç mi diziden ayrılan adam görmedin

Halil Akkoç
Halil Akkoç
08:3015/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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TRT1'in sevilen yapımlarından "Gönül Dağı" dizisi, beşinci sezonunun final bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizide izleyiciyi üzecek bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı’nın duygu yüklü sezon finaliyle Ramazan karakterinin Gedelli’ye veda etmesinin hemen ardından, karaktere hayat veren başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu, sosyal medya hesaplarından yayımladığı bir mesajla hem ekibe hem de izleyicilere veda etti.

TRT 1'in reyting rekortmeni olan dizisi Gönül Dağı, dün akşam muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara geldi.

Dizide izleyiciyi üzecek bir gelişme yaşandı.


Gönül Dağı’nın duygu yüklü sezon finaliyle Ramazan karakterinin Gedelli’ye veda etmesinin hemen ardından, karaktere hayat veren başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla hem ekibe hem de izleyicilere veda etti.

Süvarioğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar herkese.

Bugün ‘’Gönül Dağı’’ dizisindeki son bölümümdü. Beş yıl emek verdiğim, hayatıma çok şeyler katan diziden ayrılma mesajı atmak çok güç ve kolay bir şey değil. Bunu son hafta sahnelerimi çekerken hep beraber bütün ekip arkadaşlarımla deneyimledik. Çok iyi oyuncularla, senaristlerle, yönetmenlerle ve kamera arkası ekip ile çalıştım. Çok mutluyum bunun için. Kolay denk gelmez. Herkese samimiyeti için bir kez daha burdan da teşekkür etmek isterim. Seyirciye de ayrı teşekkür ederim. Evimize misafir oldunuz cümlesinin karşılığını bu kadar organik bir şekilde hissetmemiştim. Öz evladınız, kardeşiniz, abiniz gibi sahip çıktınız.

Konuşacak çok şey var tabi ama böyle şeyler için zamanın geçmesi gerekiyor galiba. Bir gün belki muhabbet ederiz:)

Son olarak buraya "Ne bakıyon dayı" repliğimi bırakayım da bir daha fotoğraflarımın altına yazmayın:)

Ne bakıyon dayı? Hiç mi diziden ayrılan adam görmedin. Bak hala bakıyor.

Neşet Ertaş'ın en sevdiğim türküsü ‘’Yolcu’’ ile veda etmek isterim."

#Gönül Dağı
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