Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya’nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop’un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor.