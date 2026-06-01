Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hafta boyunca Türkiye genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının ise özellikle kuzey bölgelerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den 1 Haziran 2026 hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya’nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop’un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop’un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yurt genelinde yağış uyarısı
Meteoroloji, hafta genelinde Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Gün gün beklenen yağış takvimi şu şekilde açıklandı:
Pazartesi: Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop’un iç kesimlerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Salı: Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışlar etkisini sürdürecek.
Çarşamba: Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda sağanak yağışlar görülecek.
Perşembe: Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel sağanak geçişleri etkili olmaya devam edecek.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin üç büyük kentindeki hava durumunu ve sıcaklık tahminlerini de paylaştı:
Ankara: Başkentte önümüzdeki üç gün boyunca parçalı bulutlu ve zaman zaman yağışlı bir hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise 24 ila 27 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.
İstanbul: Pazartesi günü özellikle kuzey ilçelerinde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, salı günü hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.
İzmir: Hafta başında parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Kentte sıcaklıkların hafta genelinde 32 derece civarında seyretmesi bekleniyor.