Hatay'da yeniden inşa edilen Gazze Şehitleri Camisi ibadete açıldı

18:1923/01/2026, Cuma
AA
Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa ettirilen Gazze Şehitleri Camisi törenle ibadete açıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Müftüsü Mevlüt Topçu ve vatandaşların katıldığı törende, yapılan duaların ardından Gazze Şehitleri Camisi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki 1200 kişilik caminin inşası Diyanet İşleri Başkanlığınca tamamlandı.

Şu ana kadar 118 yeni caminin hizmete açıldığını belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bununla beraber 48 Kur'an kursu, 12 Diyanet Gençlik Merkezi'nin yapıldığını kaydetti.

Masatlı, "Gazze'yle ilgili duruşumuzu ortaya koymak, bir gönül köprüsü ve bir dua rabıtası oluşturmak için camimizin ismini Gazze Şehitleri Camisi olarak belirledik."

