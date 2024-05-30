‘EVLERİN ETRAFINA KÜKÜRT DÖKÜN’

Vatandaşların yılanla karşılaşmaları halinde panik yapmamaları ve sakin olmalarını isteyen Şenay, "Dünyada olduğu gibi bölgemizde de birçok yılan çeşidi var. Siyah, boz, kör yılan dediğimiz türler var. "