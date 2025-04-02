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Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık illerden biri Erzurum olacaktı

Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık illerden biri Erzurum olacaktı

09:172/04/2025, الأربعاء
G: 2/04/2025, الأربعاء
IHA
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Herkes doğduğu topraklarda yaşasaydı şu an Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden birisi de 1 Milyon 478 bin 362 nüfusla Erzurum olacaktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından edinilen bilgilere göre; herkes kütüğe kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı Erzurum 1 Milyon 478 bin 362 nüfus ile Türkiye'nin en kalabalık 10 şehri arasında yer alacaktı.

 Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, "Doğum yeri, kişilerin doğdukları yeri ifade etmektedir. Doğum yeri bilgisi, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) yer alan doğum yeri bilgisi kullanılarak üretilmiştir. MERNİS Veri Tabanında yer alan "doğum yeri" kayıtları üzerinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, doğum yeri bilgisi idari kayıtlara dayalı olarak üretilmiş ve bu bilgiler T.C. vatandaşları için ADNKS sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir. İl düzeyinde yıllara göre doğum yeri bilgisi gösterilmektedir" denildi.

2024 verilerine göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde Erzurum'un nüfusu 745 bin 5 olarak açıklanmıştı.



#şehir
#erzurum
#istanbul

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