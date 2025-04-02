Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık illerden biri Erzurum olacaktı

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, "Doğum yeri, kişilerin doğdukları yeri ifade etmektedir. Doğum yeri bilgisi, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) yer alan doğum yeri bilgisi kullanılarak üretilmiştir. MERNİS Veri Tabanında yer alan "doğum yeri" kayıtları üzerinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, doğum yeri bilgisi idari kayıtlara dayalı olarak üretilmiş ve bu bilgiler T.C. vatandaşları için ADNKS sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir. İl düzeyinde yıllara göre doğum yeri bilgisi gösterilmektedir" denildi.