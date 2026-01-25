Yeni Şafak
İstanbul'da huzurevi ücretlerine zam geldi: En düşüğü 20 bin en yükseği 100 bin lira oldu

15:1525/01/2026, Pazar
İstanbul'da özel huzurevlerinin fiyatları belli oldu. Özel huzurevlerinde aylık taban fiyat yaklaşık 20 bin TL olarak belirlenirken, en yüksek fiyat ise 100 bin liranın üzerine çıktı.

İstanbul'daki özel huzurevi fiyatlarına yüzde 35 oranında zam kararı alındı.


İstanbul'da özel huzurevleri için taban fiyat aylık 20 bin 250 lira olarak belirlendi.

En yüksek huzurevi fiyatı ise 100 bin lirayı geçti. En pahalı özel huzurevi fiyatı 106 bin 616 lira oldu. Bu rakamlara yüzde 10 KDV de ekleniyor.



FİZİK TEDAVİ YA DA DİYALİZ ÜCRETLERİ DE EKLENİYOR


Huzurevi hizmeti veren bir bakım merkezinin genel müdürü Fikret Bayrak, otel hizmeti verdiklerini anlattı. Bu rakamların yalnızca bakım ücreti olduğuna dikkat çeken Bayrak, fizik tedavi ya da diyaliz gibi ekstra ücretler olduğunu da belirtti. Ntv'nin haberine göre Bayrak, 20 bin liraya İstanbul'da huzurevi bulunamayacağını da söyledi.



BAKANLIĞA BAĞLI HUZUREVİ FİYATLARI 10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde oda fiyatları ise ortalama 10 bin liradan başlıyor. İl ve ilçe belediyelerinde rakamlar daha düşük.


Bakanlığa bağlı merkezlerin 60 yaş üstüne hizmet verdiğini belirten Bayrak, özel sektörde bu sınırın 55 olduğunu anlattı.






