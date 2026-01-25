İstanbul'da huzurevi ücretlerine zam geldi: En düşüğü 20 bin en yükseği 100 bin lira oldu

FİZİK TEDAVİ YA DA DİYALİZ ÜCRETLERİ DE EKLENİYOR





Huzurevi hizmeti veren bir bakım merkezinin genel müdürü Fikret Bayrak, otel hizmeti verdiklerini anlattı. Bu rakamların yalnızca bakım ücreti olduğuna dikkat çeken Bayrak, fizik tedavi ya da diyaliz gibi ekstra ücretler olduğunu da belirtti. Ntv'nin haberine göre Bayrak, 20 bin liraya İstanbul'da huzurevi bulunamayacağını da söyledi.







