Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünya çapında büyük bir cazibe merkezi haline gelen İstanbul, yerli ve yabancı milyonlarca turisti kendisine çekmeyi başarıyor. Peki turistler en çok nereleri tercih ediyor? İstanbul'un en güzel ilçeleri nereler? 16 milyon kişiye ev sahipliği yapan megakent İstanbul'da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belli oldu. İşte o bölgeler...

1 /11 Her köşesi kendine özgü güzellikler sunan İstanbul'un, bazı semtleri yaşam kalitesi açısından bir adım öne çıkıyor. Turistlerin özellikle tercih ettiği bu semtler tarihi değerleri, sosyal olanakları ve estetik değerleriyle dikkat çekiyor. İşte İstanbul’da yaşam kalitesinin yüksek olduğu o 10 semt...



2 /11 10. Arnavutköy (Beşiktaş) Tarihi taş evleri ve manzarasıyla İstanbul’un en gözde semtlerinden biri olan Arnavutköy, nezih bir yaşam sunar.





3 /11 9. Fenerbahçe (Kadıköy ) Sahil şeridi ve spor alanlarıyla aktif bir yaşam tercih edenler için cazip imkanlar sunan Fenerbahçe, aileler için ideal bir semttir.﻿





4 /11 8. Yeniköy (Sarıyer) Deniz manzarası ve sakin sokaklarıyla dikkat çeken Yeniköy, Boğaz’ın sakinlik sunan diğer semtlerinden birisi. Tarihi köşkleri ve yeşil dokusuyla öne çıkan semt birçok turistin uğrak yeri.



5 /11 7. Kuzguncuk (Üsküdar) Yeşil alanları ve sahil yürüyüş yollarıyla huzurlu bir semt olan Kuzguncuk, renkli ahşap evleri, samimi atmosferi ve komşuluk kültürüyle nostaljik bir yaşam sunuyor.



6 /11 6. Tarabya (Sarıyer) Boğaz kıyısında sakin bir yaşam sunan ve huzurlu sokaklarıyla dikkat çeken Tarabya, doğa ile iç içe bir atmosfer arayanların tercihi.



7 /11 5. Cihangir (Beyoğlu) Tarihi dokusuyla dikkat çeken Cihangir, Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi binaları ile huzur arayanlar için idealdir.



8 /11 4. Etiler (Beşiktaş) İstanbul’un seçkin semtlerinden biriolan Etiler, güvenli ve modern bir çevre arayanlar için idealdir.



9 /11 3. Moda (Kadıköy) Anadolu Yakası’nın incisi Moda, sahil şeridi ve sanatsal etkinlikleriyle hem aileler hem de gençle için popüler bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.



10 /11 2. Nişantaşı (Şişli) Butikler, kafeler ve kültürel etkinliklerle dolu bir semt olan Nişantaşı, sosyal hayatın kalbinin attığı yerlerden biridir.



