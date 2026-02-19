İzzet Yıldızhan evinin kapılarını açtı: 9 çocuğuyla burada yaşıyor

“EVDE MİSAFİR GİBİYİM”

Sadeliğin ön planda tutulduğu yatak odasında beyaz tonların tercih edildiği görüldü. İki bölümden oluşan odanın arka kısmının giyinme alanı olarak tasarlandığı görüldü. Dolaplarda sınırlı sayıda kıyafet bulunduğunu belirten sanatçı, “Evde misafir gibiyim. Burada birkaç eşofman takımım, birkaç pijamam ve birkaç gömleğim var” ifadelerini kullandı. Yıldızhan, asıl kıyafetlerinin otellerinde bulunduğunu ve oldukça geniş bir gardıroba sahip olduğunu söyledi.