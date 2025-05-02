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Köy okuluna kütüphane açıldı: Öğrenciler kitaplarla buluştu

Köy okuluna kütüphane açıldı: Öğrenciler kitaplarla buluştu

09:402/05/2025, Cuma
IHA
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Ağrı'nın Hamur ilçesindeki köy okuluna kurulan kütüphane, öğrencilere geniş bir kitap yelpazesi sunacak.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Aşağı Karabal Köyü Halis Özdemir İlkokulunda öğrenciler, yeni kurulan kütüphane ile kitaplara kolayca ulaşma imkânına kavuştu. Kütüphane, Köy Okulları Yardım Projesi Derneği aracılığıyla hayırsever Ramazan Öncel tarafından oğlu Uras Öncel adına yaptırıldı. 

Yeni kütüphane raflara dizilen yüzlerce kitap, masa ve sandalyeleriyle öğrenciler için hem daha konforlu hem de daha verimli bir eğitim ortamı sunarken, köydeki çocuklara bilgiyle buluşma fırsatı sağladı.

Kütüphanenin açılış törenine Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ve Köy Okulları Yardım Projesi Dernek Başkanı Cafer Canşi de katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, eğitime yapılan katkıların çocukların geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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