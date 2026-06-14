Marketten aldığı kek öldürüyordu: İçinden çıkan nem tutucuyu çikolata sosu zannetti

‘AMBALAJLAR DAHA DAYANIKLI OLMALI’





Bu tür maddelerin tüketilmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, “Özellikle demir tozu veya demir oksit içeren ürünler bağırsaklarda ve sindirim sisteminde ciddi reaksiyonlara neden olabiliyor. Böyle bir durumda mutlaka tıbbi destek alınmalı" dedi.





Üreticilere de çağrıda bulunan Manavoğlu, “Bu paketlerin kolay açılmasını önleyecek daha dayanıklı malzemeler kullanılabilir. Kolay yırtılmayan ambalajlar tercih edilmesi benzer olayların önüne geçebilir" ifadelerini kullandı. Ailelerin paketli gıda tüketiminde çocukları yalnız bırakmaması gerektiğini belirten Manavoğlu, “Ürünlerin içerisinden çıkan nem ve oksijen tutucular çocukların ulaşamayacağı şekilde uzaklaştırılmalı. Çocukların bu tür ürünleri tüketirken mutlaka ebeveyn gözetiminde olması gerekiyor" dedi.