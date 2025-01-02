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Memleketinizin neyi meşhur? Dünya 81 ilimizi işte bunlarla tanıyor

Memleketinizin neyi meşhur? Dünya 81 ilimizi işte bunlarla tanıyor

Seren Som
Seren Som
16:102/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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81 ile sahip Türkiye, doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi ile yeryüzünde eşine az rastlanır büyük zenginliklere sahip. Her şehrimizin kendine özgü ve kültürüne, dokusuna uyan bir özelliği vatandaşların akıllarında yer etmiş durumda. 81 ilin bazıları doğal güzellikleri, tarihi yapıları, lezzetleri ve festivalleriyle tüm dünyada adından söz ettiriyor. Peki, hangi ilimiz neyiyle meşhur? Dünya, 81 ilimizi nasıl tanıyor? İşte il il meşhur olan şeyler...

ADANA - Adana Kebabı

ADIYAMAN - Nemrut Dağı

AFYONKARAHİSAR - Afyon Kaymağı

AĞRI - Ağrı Dağı

AKSARAY - Ihlara Vadisi

AMASYA - Amasya Elması

ANKARA - Anıtkabir

 ANTALYA - Düden Şelalesi

ARDAHAN - Kaşar Peyniri

ARTVİN -Kafkasör Şenlikleri

AYDIN - İncir

BALIKESİR - Höşmerim Tatlısı

BARTIN - Amasra Kalesi

BATMAN - Hasankeyf

BAYBURT - Sırakayalar Şelalesi

BİLECİK - Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi Türbeleri

BİNGÖL - Yüzen Ada (Turnalar Gölü)

BİTLİS - Bitlis Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)

BOLU - Abant Gölü

BURDUR - İnsuyu Mağarası

BURSA - İskender Kebabı

ÇANAKKALE - Gelibolu Şehitliği

ÇANKIRI - Taşmescit

ÇORUM - Çorum Leblebisi

DENİZLİ - Denizli Horozu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Karpuzu

DÜZCE - Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri

EDİRNE - Selimiye Camii

ELAZIĞ - Çaydaçıra Halkoyunu

ERZİNCAN - Tulum Peyniri

ERZURUM - Cağ Kebabı

ESKİŞEHİR: Lületaşı

GAZİANTEP - Antepfıstığı ve Baklava

GİRESUN - Fındık

GÜMÜŞHANE - Pestil, Köme

HAKKARİ - Ters Lale (Ağlayan Lale)

HATAY - Künefe

IĞDIR - Kayısı

ISPARTA - Gül

İSTANBUL - İstanbul Boğazı

İZMİR - Kordon

KAHRAMANMARAŞ - Maraş Dondurması

 KARABÜK - Safranbolu Evleri

KARAMAN - Karaman Koyunu

KARS - Kars Kazı

KASTAMONU - Taşköprü Sarımsağı

KAYSERİ - Kayseri Pastırması

KIRIKKALE - Silah Müzesi ve Fabrikaları



KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası

KIRŞEHİR - Ahi Evran Heykeli



KİLİS - Kilis Yorganları

KOCAELİ - Pişmaniye

KONYA - Mevlana Türbesi

KÜTAHYA - Kütahya Çinisi

MALATYA - Malatya Kayısısı

MANİSA - Mesir Macunu

MARDİN - Kaburga Dolması

MERSİN - Tantuni

MUĞLA - Bodrum ve diğer tursitik ilçeleri

MUŞ - Malazgirt Ovası

NEVŞEHİR - Peri Bacaları

NİĞDE - Aladağlar

ORDU - Fındık

OSMANİYE - Yer Fıstığı

RİZE - Çay

SAKARYA - Islama Köfte

SAMSUN - Atatürk Anıtı

SİİRT - Büryan Kebabı

SİNOP - Tarihi Sinop Cezaevi

SİVAS - Kangal Köpeği

ŞANLIURFA - Çiğ Köfte

ŞIRNAK - Mem-u Zin Türbesi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Köftesi

TOKAT - Asma Yaprağı

TRABZON - Trabzon Ekmeği

TUNCELİ - Munzur Vadisi Milli Parkı

UŞAK - Uşak Battaniyesi

VAN - Van Kedisi

YALOVA - Termal Kaplıcaları

YOZGAT - Testi Kebabı

ZONGULDAK - Kömür Madenleri

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#Memleket
#Türkiye

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