81 ile sahip Türkiye, doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi ile yeryüzünde eşine az rastlanır büyük zenginliklere sahip. Her şehrimizin kendine özgü ve kültürüne, dokusuna uyan bir özelliği vatandaşların akıllarında yer etmiş durumda. 81 ilin bazıları doğal güzellikleri, tarihi yapıları, lezzetleri ve festivalleriyle tüm dünyada adından söz ettiriyor. Peki, hangi ilimiz neyiyle meşhur? Dünya, 81 ilimizi nasıl tanıyor? İşte il il meşhur olan şeyler...
ADANA - Adana Kebabı
ADIYAMAN - Nemrut Dağı
AFYONKARAHİSAR - Afyon Kaymağı
AĞRI - Ağrı Dağı
AKSARAY - Ihlara Vadisi
AMASYA - Amasya Elması
ANKARA - Anıtkabir
ANTALYA - Düden Şelalesi
ARDAHAN - Kaşar Peyniri
ARTVİN -Kafkasör Şenlikleri
AYDIN - İncir
BALIKESİR - Höşmerim Tatlısı
BARTIN - Amasra Kalesi
BATMAN - Hasankeyf
BAYBURT - Sırakayalar Şelalesi
BİLECİK - Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi Türbeleri
BİNGÖL - Yüzen Ada (Turnalar Gölü)
BİTLİS - Bitlis Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)
BOLU - Abant Gölü
BURDUR - İnsuyu Mağarası
BURSA - İskender Kebabı
ÇANAKKALE - Gelibolu Şehitliği
ÇANKIRI - Taşmescit
ÇORUM - Çorum Leblebisi
DENİZLİ - Denizli Horozu
DİYARBAKIR - Diyarbakır Karpuzu
DÜZCE - Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri
EDİRNE - Selimiye Camii
ELAZIĞ - Çaydaçıra Halkoyunu
ERZİNCAN - Tulum Peyniri
ERZURUM - Cağ Kebabı
ESKİŞEHİR: Lületaşı
GAZİANTEP - Antepfıstığı ve Baklava
GİRESUN - Fındık
GÜMÜŞHANE - Pestil, Köme
HAKKARİ - Ters Lale (Ağlayan Lale)
HATAY - Künefe
IĞDIR - Kayısı
ISPARTA - Gül
İSTANBUL - İstanbul Boğazı
İZMİR - Kordon
KAHRAMANMARAŞ - Maraş Dondurması
KARABÜK - Safranbolu Evleri
KARAMAN - Karaman Koyunu
KARS - Kars Kazı
KASTAMONU - Taşköprü Sarımsağı
KAYSERİ - Kayseri Pastırması
KIRIKKALE - Silah Müzesi ve Fabrikaları
KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası
KIRŞEHİR - Ahi Evran Heykeli
KİLİS - Kilis Yorganları
KOCAELİ - Pişmaniye
KONYA - Mevlana Türbesi
KÜTAHYA - Kütahya Çinisi
MALATYA - Malatya Kayısısı
MANİSA - Mesir Macunu
MARDİN - Kaburga Dolması
MERSİN - Tantuni
MUĞLA - Bodrum ve diğer tursitik ilçeleri
MUŞ - Malazgirt Ovası
NEVŞEHİR - Peri Bacaları
NİĞDE - Aladağlar
ORDU - Fındık
OSMANİYE - Yer Fıstığı
RİZE - Çay
SAKARYA - Islama Köfte
SAMSUN - Atatürk Anıtı
SİİRT - Büryan Kebabı
SİNOP - Tarihi Sinop Cezaevi
SİVAS - Kangal Köpeği
ŞANLIURFA - Çiğ Köfte
ŞIRNAK - Mem-u Zin Türbesi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Köftesi
TOKAT - Asma Yaprağı
TRABZON - Trabzon Ekmeği
TUNCELİ - Munzur Vadisi Milli Parkı
UŞAK - Uşak Battaniyesi
VAN - Van Kedisi
YALOVA - Termal Kaplıcaları
YOZGAT - Testi Kebabı
ZONGULDAK - Kömür Madenleri