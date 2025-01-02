81 ile sahip Türkiye, doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi ile yeryüzünde eşine az rastlanır büyük zenginliklere sahip. Her şehrimizin kendine özgü ve kültürüne, dokusuna uyan bir özelliği vatandaşların akıllarında yer etmiş durumda. 81 ilin bazıları doğal güzellikleri, tarihi yapıları, lezzetleri ve festivalleriyle tüm dünyada adından söz ettiriyor. Peki, hangi ilimiz neyiyle meşhur? Dünya, 81 ilimizi nasıl tanıyor? İşte il il meşhur olan şeyler...

1 /81 ADANA - Adana Kebabı

2 /81 ADIYAMAN - Nemrut Dağı

3 /81 AFYONKARAHİSAR - Afyon Kaymağı

4 /81 AĞRI - Ağrı Dağı

5 /81 AKSARAY - Ihlara Vadisi

6 /81 AMASYA - Amasya Elması

7 /81 ANKARA - Anıtkabir

8 /81 ANTALYA - Düden Şelalesi

9 /81 ARDAHAN - Kaşar Peyniri

10 /81 ARTVİN -Kafkasör Şenlikleri

11 /81 AYDIN - İncir

12 /81 BALIKESİR - Höşmerim Tatlısı

13 /81 BARTIN - Amasra Kalesi

14 /81 BATMAN - Hasankeyf

15 /81 BAYBURT - Sırakayalar Şelalesi

16 /81 BİLECİK - Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi Türbeleri

17 /81 BİNGÖL - Yüzen Ada (Turnalar Gölü)

18 /81 BİTLİS - Bitlis Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)

19 /81 BOLU - Abant Gölü

20 /81 BURDUR - İnsuyu Mağarası

21 /81 BURSA - İskender Kebabı

22 /81 ÇANAKKALE - Gelibolu Şehitliği

23 /81 ÇANKIRI - Taşmescit

24 /81 ÇORUM - Çorum Leblebisi

25 /81 DENİZLİ - Denizli Horozu

26 /81 DİYARBAKIR - Diyarbakır Karpuzu

27 /81 DÜZCE - Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri

28 /81 EDİRNE - Selimiye Camii

29 /81 ELAZIĞ - Çaydaçıra Halkoyunu

30 /81 ERZİNCAN - Tulum Peyniri

31 /81 ERZURUM - Cağ Kebabı

32 /81 ESKİŞEHİR: Lületaşı

33 /81 GAZİANTEP - Antepfıstığı ve Baklava

34 /81 GİRESUN - Fındık

35 /81 GÜMÜŞHANE - Pestil, Köme

36 /81 HAKKARİ - Ters Lale (Ağlayan Lale)

37 /81 HATAY - Künefe

38 /81 IĞDIR - Kayısı

39 /81 ISPARTA - Gül

40 /81 İSTANBUL - İstanbul Boğazı

41 /81 İZMİR - Kordon

42 /81 KAHRAMANMARAŞ - Maraş Dondurması

43 /81 KARABÜK - Safranbolu Evleri

44 /81 KARAMAN - Karaman Koyunu

45 /81 KARS - Kars Kazı

46 /81 KASTAMONU - Taşköprü Sarımsağı

47 /81 KAYSERİ - Kayseri Pastırması

48 /81 KIRIKKALE - Silah Müzesi ve Fabrikaları





49 /81 KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası

50 /81 KIRŞEHİR - Ahi Evran Heykeli





51 /81 KİLİS - Kilis Yorganları

52 /81 KOCAELİ - Pişmaniye

53 /81 KONYA - Mevlana Türbesi

54 /81 KÜTAHYA - Kütahya Çinisi

55 /81 MALATYA - Malatya Kayısısı

56 /81 MANİSA - Mesir Macunu

57 /81 MARDİN - Kaburga Dolması

58 /81 MERSİN - Tantuni

59 /81 MUĞLA - Bodrum ve diğer tursitik ilçeleri

60 /81 MUŞ - Malazgirt Ovası

61 /81 NEVŞEHİR - Peri Bacaları

62 /81 NİĞDE - Aladağlar

63 /81 ORDU - Fındık

64 /81 OSMANİYE - Yer Fıstığı

65 /81 RİZE - Çay

66 /81 SAKARYA - Islama Köfte

67 /81 SAMSUN - Atatürk Anıtı

68 /81 SİİRT - Büryan Kebabı

69 /81 SİNOP - Tarihi Sinop Cezaevi

70 /81 SİVAS - Kangal Köpeği

71 /81 ŞANLIURFA - Çiğ Köfte

72 /81 ŞIRNAK - Mem-u Zin Türbesi

73 /81 TEKİRDAĞ - Tekirdağ Köftesi

74 /81 TOKAT - Asma Yaprağı

75 /81 TRABZON - Trabzon Ekmeği

76 /81 TUNCELİ - Munzur Vadisi Milli Parkı

77 /81 UŞAK - Uşak Battaniyesi

78 /81 VAN - Van Kedisi

79 /81 YALOVA - Termal Kaplıcaları

80 /81 YOZGAT - Testi Kebabı