Metin Akpınar’ın Kızı Duygu Nebioğlu 6 milyonluk tazminat planını açıkladı: Bakın ilk nerede kullanacak?

"Hayalim yok"

Kimsesiz çocuklar için Metin babamın avukatları dondurmamı alacaktık, parka mı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık gibi kalp kırıcı travma oluşturacak sözlerde bulunmuşlardı. Bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum. Böyle güzel düşüncelerimiz var. Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok. Özener babam beni 8 ülkeye gönderdi, dil eğitimi aldırttı o yüzden öyle dünyayı gezme arayışında değilim.















