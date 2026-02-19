Metin Akpınar’ın Kızı Duygu Nebioğlu 6 milyonluk tazminat planını açıkladı: Bakın ilk nerede kullanacak?

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar’a karşı kazandığı babalık ve tazminat davasında hükmedilen 6 milyon liralık manevi tazminatı nasıl kullanacağını ilk kez açıkladı. Nebioğlu, dikkat çeken planlarını paylaşırken asıl hedefini de duyurdu.
Metin Akpınar ile Suphiye Orancı’nın 1980’li yıllardaki evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikizlerden Duygu Nebioğlu’nun açtığı davada mahkeme kararını verdi. Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi, babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle Nebioğlu’na 6 milyon lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Katıldığı bir canlı yayın programında konuşan Duygu Nebioğlu, her şeyi anlattı. 2 yıl önce biyolojik babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Nebioğlu, canlı yayında kendisine ‘para için mi yaptın’ bunu eleştirilerine yanıt verdi.
Nebioğlu, “Para ile ilgili sıkıntıları olan insanlar bence. Kendi haklarını hiçbir zaman teslim alamamış, kendi haklarını hep başkalarına bırakmış hiçbir zaman hak mücadelesi vermemiş insanların söyleyeceği şeyler bunlar. 2 yıl boyunca bu konuda bayağı tecrübe ettim. İnşallah o insanlar başkalarına verdikleri o hakları geri alırlar.
"Zekatımı vereceğim"
6 milyonla öncelikle zekatımı vereceğim, bazı yerlere bunu gerçekleştirmek istiyorum. Benim bir evim yok bir köy hayatı düzeni kurabilirsem onu gerçekleştirmek istiyorum. Babamın arabasını kullanıyorum belki araba alırım iyi kötü ayağımı yerden kesecek bir şey. Hayvanları çok seviyorum onların zor dönemler yaşadığını yıllardır görüyorum ve onlara yardımcı olmak istiyorum.
"Hayalim yok"
Kimsesiz çocuklar için Metin babamın avukatları dondurmamı alacaktık, parka mı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık gibi kalp kırıcı travma oluşturacak sözlerde bulunmuşlardı. Bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum. Böyle güzel düşüncelerimiz var. Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok. Özener babam beni 8 ülkeye gönderdi, dil eğitimi aldırttı o yüzden öyle dünyayı gezme arayışında değilim.
"Mücadelemiz bitmedi"
6 milyonla da sınırlı değil bir kafa karşılıklığı var. Hakim faizi ile karar verdi. Avukatlarımda o faiz durumunun hesabını yapıp sanırım biraz daha yüksek meblağda bir tazminat alacağım. Para önce avukatlarıma gidecek. Onlarla yaptığım sözleşme ile parayı onlar bana verecekler. Mücadelemiz bitmedi devam edecek daha" şeklinde konuştu.