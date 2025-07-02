Milyonlarca hesap tehlikede: Google'dan güvenlik alarmı, telefondaki bu ayarlara dikkat

Güvenlik önlemleri

The Mirror'da yer alan haberde, siber saldırılardan korunmak için 6 yönteme başvurulabileceği ifade edildi:

-Uygulama parolalarını sadece zorunlu olduğunda kullanın. Daha güvenli giriş yöntemlerini destekleyen uygulama ve cihazlara geçiş yapın.

-Çok faktörlü kimlik doğrulamasını (MFA) etkinleştirmeye devam edin. Ancak, tüm MFA yöntemleri eşit değil. Google Authenticator gibi doğrulama uygulamaları veya FIDO2/WebAuthn donanım anahtarları, SMS tabanlı kodlara ve uygulama parolalarına göre daha güvenli.

-Kimlik avı (phishing) saldırılarını tanımak için kendinizi ve çevrenizdekileri düzenli olarak bilinçlendirin. Saldırganlar, kullanıcıları kandırarak hesap bilgilerini veya uygulama parolalarını ele geçirebiliyor.

-İşletim sistemi ve kullandığınız uygulamaları düzenli olarak güncelleyin. Güvenlik açıklarını kapatmak için otomatik güncellemeleri aktif edin.