Mutfağında su ısıtıcısı kullananlar yandı: Meğer zehir saçıyormuş

Sert suyun koruyucu etkisi

Gerçekleştirilen bilimsel çalışmada, musluktan akan suyin kimyasal bileşen yapısının plastik salınım oranları üzerinde son derece belirleyici ve manipüle edici bir rol oynadığı çarpıcı bir şekilde gözlemlendi. Kireç oranı yüksek olan, yani "sert su" olarak tanımlanan suların, plastik sızıntısı hızını ciddi ölçüde yavaşlattığı saptandı.

Su muhteviyatında yer alan kalsiyum ve magnezyum minerallerinin yüksek sıcaklıkla birlikte cihazın iç çeperinde ve tabanında oluşturduğu kireç tabakası, plastik yüzey ile su arasında fiziksel bir bariyer, yani koruyucu duvar görevi üstleniyor.