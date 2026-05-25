Mutfağında su ısıtıcısı kullananlar yandı: Meğer zehir saçıyormuş

Queensland Üniversitesi bünyesinde görev yapan araştırmacılar, plastik su ısıtıcıları (kettle) hakkında çarpıcı uyarılarda bulundu. Her kaynatma işleminde sadece suyla çalkalanıp kullanıldığında milyarlarca plastik parçacığı sızıyor.
Avustralya'da bulunan Queensland Üniversitesi bünyesinde görev yapan araştırmacılar, evlerin ve mutfakların vazgeçilmez elektronik aletleri arasında yer alan plastik su ısıtıcılarının (kettle) her bir kaynatma fonksiyonunda suya milyonlarca mikroskobik plastik parçacığı sızdırdığını kesin olarak saptadı.
Queensland Üniversitesi Çevre Sağlığı Bilimleri Birliği'nden Dr. Elvis Okoffo’nun yürüttüğü çalışmaya göre:
Yeni alınan bir plastik su ısıtıcısının, ilk kez çalıştırma anında mililitre başına ortalama tam 12 milyon nanoplastik parçacık saldığı bilimsel olarak tespit edildi.
Ortaya çıkan bu korkutucu veriler ışığında yapılan hesaplamalarda, cihazdan doldurulan tek bir bardak sıcak suyun içinde yaklaşık 3 milyar adet gözle görülmeyen mikroskobik plastik parçacığın biriktiği gerçeği hesaplandı.
Bilim insanları, söz konusu elektronik cihazın uzun vadeli kullanım performansını ve salım döngülerini ölçümlemek hedefiyle laboratuvar testini tam 150 kez üst üste tekrarladı. Yapılan incelemelerde, ilk kullanım esnasında en yüksek salınım oranına (mililitre başına 12 milyon parçacık) ulaşıldığı görüldü.
Sürekli ve düzenli kullanım senaryosunda ise, 150. kaynatma işleminin sonunda bile mililitrede 820 bin (bu da bardak başına ortalama 205 milyon demek oluyor) parçacık salınımının kesintisiz şekilde devam ettiği belirlendi. Elde edilen sonuçlar, su ısıtıcısı eskidikçe ve zaman geçtikçe plastik sızıntısı miktarının kademeli olarak azaldığını, ancak plastik aktarımının hiçbir zaman tamamen durmadığını net biçimde gösteriyor.
Sert suyun koruyucu etkisi
Gerçekleştirilen bilimsel çalışmada, musluktan akan suyin kimyasal bileşen yapısının plastik salınım oranları üzerinde son derece belirleyici ve manipüle edici bir rol oynadığı çarpıcı bir şekilde gözlemlendi. Kireç oranı yüksek olan, yani "sert su" olarak tanımlanan suların, plastik sızıntısı hızını ciddi ölçüde yavaşlattığı saptandı.
Su muhteviyatında yer alan kalsiyum ve magnezyum minerallerinin yüksek sıcaklıkla birlikte cihazın iç çeperinde ve tabanında oluşturduğu kireç tabakası, plastik yüzey ile su arasında fiziksel bir bariyer, yani koruyucu duvar görevi üstleniyor.
Uzmanlar uyardı: Kaynat ve dök
Bilimsel projenin liderliğini üstlenen Dr. Elvis Okoffo, cihazın içinde biriken ve ilk aşamada suya salınacak olan yoğun plastik yükünü minimum seviyeye indirmek adına, ürünün ilk kullanım öncesinde defalarca kez suyla doldurulup kaynatılması ve bu kaynatılan suların hiçbir şekilde tüketilmeden doğrudan dökülmesini tavsiye ediyor.