Nuh'un Gemisi Türkiye'de mi: Bilim adamları kazı planlarını açıkladı 'birkaç yıl içinde...'

Jones, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, Türk üniversite ortaklarımız, tespit ettiğimiz yapıların gerçekten insan yapımı mı yoksa sadece doğal oluşumlar mı olduğunu belirlemek için toprak örneklemesi ve radar taramaları gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.