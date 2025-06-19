Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz: Buraya sadece doğru yolda olanlar girebilir

Yapının milattan sonra 5. yüzyılda inşa edildiğini ancak 6. yüzyılda yıkılıp yandığını tespit ettiklerini anlatan Öztaşkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Yandıktan sonra da yanık tabakasının üzerine tekrar duvarlar inşa edilerek aşağı yukarı aynı planı koruyarak aynı işlevde tekrar kullanılmış. Taş döşeli zeminlere sahip çok mekanlı bir sivil konut yapısı. Şu anda orada çalışmalarımız devam ediyor. Yine 2025 yılı kazı programımızda aslında yeni bir tapınak yapısı var. Öyle düşündüğümüz bir alan var. Bosajlı kesme taş duvarlara sahip cephelerini geçen senenin sonunda görmüştük. Yapı planı ve malzeme tekniğine bakıldığında tapınak ihtimalini gözler önüne seriyor. Bu yıl için önümüzdeki günlerde orada kazı çalışmalarına başlayacağız."