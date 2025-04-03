Pompei'de büyük keşif, neredeyse gerçek boyutlarda: Vezüv'ün patlamasıyla yok olmuştu

Antik Roma kenti Pompei'deki büyük bir mezarda yapılan kazılarda, bir erkek ve bir kadına ait neredeyse gerçek boyutlarda iki heykel bulundu.

1 /3 Arkeologlar, kadın ve toga giymiş bir erkeğin mermer cenaze heykellerinin, MS. 79'da Vezüv Yanardağı patladığında yıkılan antik kentteki rahibelerin sahip olduğu güce yeni bir ışık tuttuğunu belirtti.

2 /3 ﻿Restorasyon çalışmalarına başlanması için Pompeii kazılarının ‘Palestra Grande'sine taşına heykeller 16 Nisan'da açılacak olan ‘Essere donna nell'antica Pompei' (Antik Pompeii'de kadın olmak) sergisinin öne çıkan eserleri olacak.